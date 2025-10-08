تدوین سند «کاهش خطر سوانح و حوادث» در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز برنامه، تهیه و تدوین ۲ سند با عنوان «کاهش خطر سوانح و حوادث» و «آمادگی پاسخ به بحران‌ها» خبر داد.