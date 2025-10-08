تدوین سند «کاهش خطر سوانح و حوادث» در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز برنامه، تهیه و تدوین ۲ سند با عنوان «کاهش خطر سوانح و حوادث» و «آمادگی پاسخ به بحرانها» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صاحب سروش فر افزود: به منظور شناخت مخاطرات، آسیبپذیریها، ظرفیتها و راهکارهای کاهش خطر قرارداد تهیه و تدوین ۲ سند با عنوان «کاهش خطر سوانح و حوادث» و «آمادگی پاسخ به بحرانها» بین استانداری و جهاد دانشگاهی منعقد شد.
وی ادامه داد: این دو سند به منظور بازنگری طرح جامع خطرپذیری، کنترل و پیشگیری حوادث استان کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار قرار گرفته است.