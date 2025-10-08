به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: درپایان سال آبی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ ذخایر آبی سد‌های استان ۴۶۲.۲ میلیون مترمکعب بود که نسبت به سال آبی قبل ۳۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مجید رستگاری، با اشاره به وضعیت ذخایر سد‌های استان در سال آبی گذشته افزود: مجموع حجم پرشدگی سد‌های استان ۲۴ درصد است که این میزان درمدت مشابه پارسال ۳۹ درصد بود.

رستگاری، آب ورودی به سد‌ها در سال آبی گذشته را ۷۷۹.۴ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: حجم آب ورودی به سد‌های استان در مقایسه بامدت مشابه ماقبل ۶۷ درصد کاهش یافته است.

وی، با بیان اینکه در پایان سال آبی ۱۴۰۴_۱۴۰۳، پر آب‌ترین سد استان، سد بوکان با ۸۷.۵ میلیون مترمکعب آب بود، اظهارکرد: مجموع حجم آب درسد‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه در همین مدت، ۲۹۹.۲ میلیون مترمکعب، حوضه سد ارس، ۱۲۳.۳ میلیون مترمکعب و حوضه زاب نیز ۳۹.۷ میلیون مترمکعب بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، با اشاره به اقدامات این شرکت در مدیریت بهینه مخازن سد‌ها گفت: در صورت وقوع بارش‌های نرمال در سطح استان و تحقق حجم آب ورودی پیش بینی شده در برنامه مدیریت منابع و مصارف به مخازن سدها، سایر مصارف برنامه ریزی شده نظیر زیست محیطی، صنعت و کشاورزی نیز در کنار مصارف آشامیدنی به صورت کامل تأمین می‌شود؛ اما درصورت وقوع خشکسالی و کاهش حجم ذخایر سد‌های مخزنی (مانند سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳)، مصارف سایر بخش‌ها در راستای تأمین مطمئن مصارف آشامیدنی تعدیل و ذخیره استراتژیک مورد نیاز برای این منظور نیز در مخازن حفظ می‌شود.

رستگاری، درخصوص پیشرفت پروژه‌های شبکه آبیاری و زهکشی در دست احداث هم گفت: در سال آبی گذشته، عملیات تکمیلی پروژه سدچپرآباد (ازجمله تکمیل جاده دسترسی و تکمیل ساختمان‌های بهره برداری) انجام گرفته و در خصوص شبکه‌های آبیاری و زهکشی نیز در قالب طرح‌های مرزی، سه شبکه آبیاری و زهکشی شامل: شبکه سیلوه، شبکه کرم آباد و شبکه غازان درحال اجرا بوده که پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مذکور به ترتیب ۹۴.۵ درصد، ۹۸.۸ درصد و ۹۳ درصد است که در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز شبکه‌های مرزی تا پایان سال خاتمه خواهند یافت.