۴ هزار و ۳۷۴ کیلومتر از راه‌های روستایی در استان آسفالت هستند که این آمار نشان می‌دهد هنوز ۴۹ درصد از این راه‌ها خاکی بوده و نیازمند اعتبار برای آسفالت شدن هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر کل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: ما در استانداری پیگیر امورات موضوع و مشکلات روستاییان و عشایر هستیم و دفتر ما واسط بین آن جامعه و دستگاه متولی است و باید به آن رسیدگی کنیم.

محمدی افزود: ما ظرفیت محدود اعتبار داریم و ظرف اعتبار به استان می‌آید و بعد توزیع می‌شود.

وی گفت: راه‌هایی داریم که زیرسازی شده ولی به نتیجه نرسیده‌اند و سعی می‌شود اعتبارات خوبی از مرکز برای بحث آب بگیریم.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری افزود: مجموع راه‌های استان ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که ۴ هزار و ۳۷۴ کیلومتر از آن خاکی است و تنها ۵۱ درصد راه‌های روستایی ما آسفالت است.