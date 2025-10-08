پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بهمناسبت هفته نیروی انتظامی، نشست خبری حجتالاسلام محسن اسماعیلی مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد، با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حجتالاسلام اسماعیلی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از همراهی و پوشش رسانهها در برنامههای فرهنگی و معنوی پلیس قدردانی کرد و گفت: رسانهها بازوان فرهنگی نیروی انتظامی هستند و نقش مؤثری در تبیین دستاوردها دارند.
وی با اشاره به تنوع برنامههای حوزه عقیدتی سیاسی اظهار داشت: در سال جاری برنامههایی در حوزه قرآن کریم، نهجالبلاغه، خانواده و تبیین مسائل سیاسی برای کارکنان طراحی شده است. در همین راستا، اجلاسیه بزرگ نهجالبلاغه در تاریخ نوزدهم آذرماه برگزار خواهد شد که کارکنان، خانوادههای آنان و عموم مردم میتوانند در آن حضور یابند. اطلاعرسانی این برنامه از طریق فضای مجازی انجام شده است.
مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد افزود: در کنار این برنامه، دورههای مهارتآموزی ویژه خانوادهها، مسابقات و محافل قرآنی برای کارکنان، و برگزاری مراسم ملی و مذهبی در طول سال نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اولویتهای کاری حوزه عقیدتی سیاسی تصریح کرد: «بر اساس ابلاغ ریاست سازمان، مهمترین مأموریت ما ارتقای سطح اعتقادی و دینی کارکنان و خانوادهها، افزایش بصیرت سیاسی و تقویت بینش دینی است تا در صورت بروز فتنههای احتمالی دشمن، مجموعه انتظامی با روحیهای انقلابی و مؤمنانه در مسیر خدمت صادقانه به مردم گام بردارند.»
وی درباره برگزاری اجلاسیه نهجالبلاغه گفت::منتخبان برتر این رویداد پس از مرحله استانی، به رقابتهای کشوری در فراجا معرفی میشوند و نفرات نهایی نیز به ستاد کل نیروهای مسلح راه خواهند یافت.
حجتالاسلام اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش افزود: برگزاری محافل قرآنی، آموزشهای اخلاق کاربردی، حلقههای محبت و معرفت برای سربازان و دورههای تربیتی برای خانوادهها و کارکنان کادر از جمله برنامههای این دفتر در سطح استان یزد است. این اقدامات با هدف ارتقای ایمان، روحیه معنوی و تقویت ارزشهای انقلاب اسلامی اجرا میشود.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران استان یزد در انعکاس فعالیتهای فرهنگی و اعتقادی مجموعه انتظامی، گفت:«ترویج هرچه بیشتر فرهنگ خدمت صادقانه، مردمداری و ایمانمحوری در بین نیروهای پلیس نیازمند همراهی همیشگی رسانههاست.»