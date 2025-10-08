به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران که شاهو حسن زاده ورزشکار کردستانی را در ترکیب خود دارد، در بخش تیمی دو نفره به مدال طلا و در بخش انفرادی به مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت.

تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران در بخش تیمی دو نفره مردان توسط فرشید عمارلو و شاهو حسن‌زاده به مدال طلای تیمی دو نفره و محمد میثم روحانی به مدال برنز انفرادی این دوره از رقابت‌ها دست یافت.

این مسابقات طی روز‌های ۱۰ تا ۱۴ مهرماه به میزبانی شهر ریاض در کشور عربستان برگزار شد.