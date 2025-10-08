پخش زنده
ورزشکار کردستانی در رقابتهای آسیایی فانکشنال فیتنس نشان طلا را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران که شاهو حسن زاده ورزشکار کردستانی را در ترکیب خود دارد، در بخش تیمی دو نفره به مدال طلا و در بخش انفرادی به مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت.
تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران در بخش تیمی دو نفره مردان توسط فرشید عمارلو و شاهو حسنزاده به مدال طلای تیمی دو نفره و محمد میثم روحانی به مدال برنز انفرادی این دوره از رقابتها دست یافت.
این مسابقات طی روزهای ۱۰ تا ۱۴ مهرماه به میزبانی شهر ریاض در کشور عربستان برگزار شد.