به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، بدهی مالیاتی بانک رفاه کارگران مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به مبلغ ۵ هزار و ۵۸۳ میلیاردتومان با پیگیری حسابرسان این نهاد نظارتی آغاز شد.

تاکنون نیمی از این بدهی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شده و مابقی نیز طبق توافق میان دو طرف پرداخت خواهدشد.

پیگیری دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای نقش نظارتی و برای اجرای احکام قانونی، ارتقای شفافیت و بهبود انضباط مالی در تعامل میان شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی بوده است.