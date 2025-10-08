پخش زنده
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان از راهپیمایی «بشارت نصر» همزمان با سراسر کشور در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام فاضلیان گفت: در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت رژیم صهیونیستی، راهپیمایی «بشارت نصر»، جمعه، ۱۸ مهرماه در همدان همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.
او افزود: این مراسم پس از نماز جمعه و در بیش از ۱۰ نقطه از شهرستانهای همدان و بخشهای تابعه برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان تأکید کرد: این مراسم بهمناسبت دومین سالگرد طوفان الاقصی و در حمایت از مردم مظلوم غزه در سراسر کشور برگزار میشود.
فاضلیان تصریح کرد: مسیر این راهپیمایی در شهر همدان از حسینیه امام به سمت خیابان پاسداران، خیابان شریعتی و در نهایت تا چهارراه شریعتی خواهد بود.