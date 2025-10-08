پخش زنده
رضایی گفت: با بهره گیری از ظرفیت رسانهها فرهنگ مصرف بهینه آب در کهگیلویه و بویراحمد نهادینه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در دومین نشست شورای اداری شرکت آبفای استان عملکرد شش ماهه نخست سال جاری در حوزههای مختلف از جمله توسعه و بازسازی شبکههای آبرسانی، مدیریت منابع آب، خدمات مشترکین، و پروژههای در دست اجرا مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست معاونان و مدیران شهرستانها ضمن ارائه گزارش عملکرد واحدهای خود، به تشریح مهمترین چالشها و اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت آبرسانی شهری و روستایی پرداختند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در این نشست ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده در شش ماهه نخست سال، بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرحهای نیمه تمام و فعال سازی ظرفیتهای فنی و انسانی شرکت تأکید کرد.
رضا رضایی خواستار هم افزایی بیشتر بین واحدهای ستادی و شهرستانی برای افزایش بهره وری، کاهش تلفات آب، و بهبود خدمات رسانی به مردم شد و گفت: تحقق برنامههای توسعهای در گرو مدیریت جهادی، همکاری کلیه بخشها و پیگیری مستمر طرح ها است.
رضایی شناسایی وجمع آوری انشعابات غیرمجاز آب را یکی از اهداف جدی در بخش تأمین و توزیع آب دانست و بر لزوم شناسایی و جمع آوری آنها با جدیت تأکید کرد و گفت: به منظور پیشگیری از افزایش مصرف آب در استان از طریق انشعابات غیر مجاز، طرح جمع آوری این نوع انشعابات بصورت جد در دستور شرکت آب و فاضلاب قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به واقعیتهای منابع آبی استان، اطلاع رسانی شفاف به اقشار مختلف مردم را در این زمینه ضروری دانست و گفت: باید با بهره گیری از ظرفیت رسانهها و ارتباطات مردمی، جامعه را نسبت به وضعیت منابع محدود آب و ضرورت مصرف بهینه آگاه ساخت تا در کنار اقدامات فنی فرهنگ مصرف بهینه نیز در استان نهادینه شود.