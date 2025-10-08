معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور از رشد بیش از ۵۰ درصدی واردات و خروج کالا‌های اساسی در بندر امام خمینی و مطلوب بودن ذخایر کالا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا رفیعی‌پور با بیان اینکه واردات نهاده‌های دامی به بندرامام خمینی و خروج کالا‌های اساسی از این بندر در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته است، گفت: رشد ورود و خروج کالا به بندر امام خمینی حاکی از برنامه‌ریزی همه ارکان و ارگان‌ها، واردکنندگان، دستگاه‌های نظارتی و توسعه امکانات بوده است.

وی افزود: موجودی بیش از یک میلیون تن نهاده و کشتی‌های در حال تخلیه نشان می‌دهد که در ۶ ماهه دوم تولیدکنندگان بتوانند تولید داشته باشند و فرآورده‌های دامی نیز به اندازه کافی در اختیار مردم قرار گیرد.

رفیعی پور هدف از این بازدید را بررسی نهاده‌های دامی همچون جو، کنجاله و ذرت، به دستور وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد و بیان داشت: در بندر امام خمینی امکانات برای بیش از نیاز مصرف کشور وجود دارد تا بتوانیم نهاده‌های دامی را وارد کشور کنیم تا در انبار‌های این بندر تعیین تکلیف بهداشتی و در نهایت وارد کشور شود و در اختیار مرغداران و دامداران قرار گیرد.

افزایش ۱۸ درصدی واردات کالا‌های اساسی

ابوطالب گرایلو، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: واردات کالا‌های اساسی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: خروج کالا‌های اساسی براساس آمار شش ماهه در حدود ۵۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

گرایلو با بیان اینکه کالای اساسی در بندر به اندازه کافی وجود دارد، تصریح کرد: براساس آمار در ۶ ماهه دوم ورود روان کشتی‌های کالا‌های اساسی، بهتر از نیمه نخست سال خواهد بود و همچنین آمادگی ارایه خدمات در بخش تخلیه کالا‌های اساسی از کشتی و خروج آن از بندر به مقاصد مختلف کشور را خواهیم داشت.