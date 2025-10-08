به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «وحشت در رودخانه» با گویندگی ۱۲ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سینمایی در گونه اکشن، ماجراجویی و وحشت محصول استرالیا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی بهمن هاشمی و صدابردار آن علی شریفی است.

رضا الماسی، دانیال الیاسی، شیرین روستایی، حسین سرآبادانی ، بهروز علیمحمدی، پویا فهیمی، علی منانی، علیرضا ناصحی، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی، نازنین یاری و بهمن هاشمی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: سال ۱۹۴۶ چهار غواص توسط یک گروه خلافکار استخدام می‌شوند تا شمش‌های طلایی را برای آنها از یک رودخانه بیرون بکشند، اما مورد حمله‌ یک کوسه قرار می‌گیرندو.....

دوبله سریال «کنت مونت کریستو»

سریال «کنت مونت کریستو» با گویندگی ۲۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل دوبله شد.

این سریال در گونه ماجراجویی و درام ساخت کشور ایتالیا و فرانسه در سال ۲۰۲۴ است که قرار است از شبکه چهار سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سریال زهره شکوفنده و صدابردار آن فرشید فرجی است.

رضا آفتابی، بابک اشکبوس، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، محمد بهاریان، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، زویا خلیل آذر، شیرین روستایی، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، مینا شجاع، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، محمد صادقیان، فاطمه غزنوی، محمود قنبری، نسرین کوچک خانی، کسری کیانی، مریم معینیان، ملیکا ملک نیا، مریم مهماندوست، حسین نورعلی، علی منانی، اکبر منانی و زهره شکوفنده این اثر را دوبله کرده‌اند.

داستان این سریال درباره مردی جوان و بی‌گناه به نام ادموند دانتس است که قربانی توطئه‌ای بی‌رحمانه می‌شود و پس از سال‌ها زندان، به شکلی هوشمندانه به دنبال عدالت و انتقام می‌رود.....

در تاریخ سینما و تلویزیون، تا به حال اقتباس‌های فراوانی از رمان جاودانه الکساندر دومای پدر، کنت مونت کریستو انجام شده است.