رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی با تاکید بر لزوم پایبندی به احکام اسلام حدود، قوانین و هنجارهای اسلامی گفت: پروندههای کیفری با توجه به نوع جرم و پیچیدگی آن، سطحبندی و در شعب تخصصی رسیدگی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه هیئت عمومی با حضور حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار و به پروندههای اصراری- کیفری رسیدگی شد.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر حسن انجام فرائض الهی و حفظ کامل حدود و مرزهای اسلام افزود: آیا میشود اسلام و قرآن را قبول داشت و در زمره مسلمانان بود، اما اعتقادی به سایر احکام دین نداشت؟! دین اسلام مجموعهای از بایدها و نبایدها است و اصل سخن این است که باید در برابر فرائض الهی تسلیم محض باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی اظهار کرد: دومین سالگرد این عملیات در حالی فرا میرسد که دشمن صهیونیستی همچنان به حملات وحشیانه خود علیه ملت فلسطین در سایه سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر ادامه میدهد، رژیم جعلی اسرائیل در طول این دو سال جنایتها و وحشی گریهایی علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه از خود نشان داده است که در تاریخ بشر بی سابقه بوده است، امیدواریم خداوند بشریت را از شر این عناصر خبیث، و ددمنش نجات بخشد و نصرت الهی شامل حال مردم مظلوم فلسطین شود.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با تسلیت شهادت مظلومانهی روحانی وارسته و مردمی، حاج شیخ ولیالله حیدری، امام جماعت مسجد بقیةالله محلهی باغ فیض تهران که پنج شنبه گذشته در محراب عبادت و در حال انجام وظیفه الهی به شهادت رسید، گفت: این مرحوم به صورت ناجوانمردانه و در حین اقامه نماز ظهر و عصر به شهادت رسید. وی یکی از همکاران قضایی ما و قاضی بسیار شایستهای بود.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر تسریع در رسیدگی و اقدام قاطع در برخود با عامل و عاملین این جنایت افزود: روز گذشته برای پیگیری ماجرا و آخرین وضع پرونده با مسئول مربوط صحبت کردم و تحقیقات در رابطه با علت حادثه ادامه دارد.
در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری- کیفری قرائت شد.
پرونده با موضوع «تجاوز به عنف» مربوط به شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان به جهت اختلاف با شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان مستقر در کهنوج مبنی بر احراز بزه مذکور و اعدام آنان با استناد به ماده ۲۱۱ و ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مورد تائید قرار گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور پس از پایان رای گیری پرونده اصراری کیفری تاکید کرد: پروندههای کیفری در دیوان عالی کشور با توجه به نوع جرم و پیچیدگی آن، سطحبندی و در شعب تخصصی، با حضور قضات مجرب رسیدگی میشود.