به مناسبت روز جهانی تخممرغ،جشنواره ای با طعم تخممرغ در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد:همایش روز جهانی تخممرغ با هدف ترویج مصرف تخممرغ بهعنوان یک غذای سالم و جایگزینی آن با خوراکیهای نامناسب در برنامه تغذیهای دانشآموزان در یکی از مدارش شهر خرمآبادبرگزار شد.
در این همایش، مسئولان با اشاره به اهمیت روز جهانی تخممرغ، بر ضرورت فرهنگسازی در خصوص مصرف این ماده غذایی ارزشمندو نهادینهسازی الگوی تغذیه سالم در مدارس تأکید و مصرف منظم تخممرغ متناسب با شرایط جسمی و تغذیه ای افراد جامعه را گامی مهم در رشد جسمی و ذهنی نسل آینده دانستند.
جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد جشنواره ای با طعم تخم مرغ در خرم آباد