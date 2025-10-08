پخش زنده
امروز: -
بنیاد بینالمللی غدیر به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، بیانیهای صادر کرد و ضمن تبریک این ایام، از زحمات و ایثارگریهای کارکنان این نهاد تقدیر به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این بیانیه آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مظهر اقتدار، نظم و امنیت ملی و بازوی توانمند ایران عزیز در خدمت به مردم و ایجاد آرامش و آسایش در جامعه است. هفته نیروی انتظامی فرصت ارزشمندی برای تجلیل از ایثار، تعهد و تلاشهای ارزشمند دلیرمردان و زنان مؤمن این نهاد انقلابی است که با روحیهای جهادی، پاسدار امنیت جامعه و حافظ ارزشهای اسلامیاند.
بنیاد غدیر در بخش دیگری از بیانیه، به نقش حیاتی نیروی انتظامی در بزنگاههای تاریخی کشور اشاره کرد: «نیروی انتظامی که با ایثار و مجاهدت تحسینبرانگیز خود در زیست اجتماعی مردم حافظ امنیت و یار آنان است، در دوران دفاع مقدّس و دفاع ۱۲ روزه با حضور مؤثر، هوشیاری مثالزدنی و همافزایی با سایر نیروهای مسلّح، نقشی برجسته در حفظ امنیت داخلی، پشتیبانی لجستیکی، امدادرسانی به مردم مناطق درگیر و صیانت از مرزها و مراکز حساس کشور ایفا نمود؛ مجاهدتی که برگ زرّینی دیگر در دفتر افتخارات این نهاد مردمی و مقتدر به شمار میآید.»
بنیاد بینالمللی غدیر ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از زحمات خالصانه فرماندهان، کارکنان و نیروهای خدوم این نهاد ارزشمند تقدیر نموده و نقش بیبدیل آنان را در برقراری امنیت اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و صیانت از مرزهای اخلاقی و فرهنگی جامعه ارج مینهد.
بنیاد غدیر در پایان، توفیقات روزافزون کارکنان نیروی انتظامی را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) و منویّات مقام معظم رهبری (مدّظلّهالعالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت نمود.