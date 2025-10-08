مدیرعامل شرکت عمران پرند گفت: همزمان با دهه فجر، ۲۰۰۰ واحد مسکونی جدید در این شهر افتتاح خواهد شد و همه امکانات رفاهی و خدماتی پیش از تحویل واحد‌ها به ساکنان آماده می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما، رضا رجب‌زاده، مدیرعامل شرکت عمران پرند، از افتتاح ۲۰۰۰ واحد مسکونی جدید در شهر جدید پرند همزمان با دهه فجر سال جاری خبر داد وگفت: طرح های مسکونی بدون تامین کامل زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق، آسفالت و امکانات رفاهی به بهره‌برداری نخواهد رسید.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری افزود: تمام توان خود را برای ساخت فضاهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی به کار گرفته‌ایم و هم‌اکنون ۱۲ مدرسه در مراحل ساخت قرار دارد و برنامه‌ریزی برای ساخت ۸ مدرسه دیگر نیز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت عمران پرند از رفع مشکلات انشعابات بیش از ۴۵۰۰ واحد مسکونی در دو ماه اخیر خبر داد و افزود که همکاری با دستگاه‌های خدمات‌رسان استان تهران موجب شده تا هزینه‌های اضافی از ساکنان دریافت نشود.

رجب‌زاده تاکید کرد که این اقدامات در راستای فراهم کردن شرایط مناسب زندگی برای ساکنان پرند است و هیچ پروژه‌ای بدون آماده شدن کامل زیرساخت‌ها تحویل داده نخواهد شد. این طرح ها می‌توانند به افزایش کیفیت زندگی و رفاه شهروندان کمک کنند و تحولی در توسعه شهری پرند ایجاد نمایند.

با توجه به این روند، پرند در مسیر تبدیل شدن به یکی از شهرهای مدرن و مجهز منطقه تهران قرار گرفته است و انتظار می‌رود روند توسعه مسکن و خدمات شهری در آینده نیز با سرعت بیشتری ادامه یابد.