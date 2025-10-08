پخش زنده
نخستین دوره مسابقات سراسری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی با حضور ۲۲۰ ورزشکار در بخش مردان و بانوان به صورت مجزا و در ۲ مقطع زمانی مختلف برگزار شد و نفرات برتر در ۶ رشته ورزشی، مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره مسابقات سراسری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی ابتدا در بخش مردان در ۵ رشته ورزشی ایروبیک، پیلاتس پدل برد، تی ار ایکس (TRX)، کراس ترینینگ و ورزش در آب برگزار شد و پس از آن با فاصله زمانی یک روزه در بخش بانوان در ۵ رشته ورزشی ایروبیک، پیلاتس پدل برد، تی ار ایکس (TRX)، سی ایکس (CX) و کراس ترینینگ در منطقه آزاد انزلی (مجموعه ورزشهای ساحلی زنده یاد سیروس قایقران)، برگزار شد.
در ادامه اسامی نفرات برتر در هر رشته ورزشی، آمده است:
ایروبیک مردان و بانوان
مقام اول: اصالت از استان تهران/ سپیده سیفی از استان چهارمحال و بختیاری
مقام دوم: توکلی از استان خراسان رضوی/ لاله عزیزی از استان قزوین
مقام سوم: امیر علی نعیمی از استان یزد/ سمیرا اسدی از استان تهران
پیلاتس پدلبرد مردان و بانوان
مقام اول: علی اسماعیل دوست از استان گیلان/ نازنین هنرور از استان خوزستان
مقام دوم: مرتضی معینی از استان البرز/ مریم قرائی از استان کرمان
مقام سوم: امین بهاری از استان اصفهان/ مائده مصطفی نژاد از استان گیلان
تی آر ایکس (TRX) مردان و بانوان
مقام اول: رضا رئوفی از استان گیلان/ مریم اقبالیان از استان البرز
مقام دوم: مهدی اسماعیلی از استان مرکزی/ فرشته طباطبائیان از استان قم
مقام سوم: امیر عالی پور مرغملک از استان چهار محال بحتیاری/ پرتو اسعدی از استان چهار و محال و بختیاری
سی ایکس (CX) بانوان
مقام اول: مبینا پارساوند از استان قم
مقام دوم: حدیثه حیدری از استان قزوین
مقام سوم: آرزو کبیری نیا از استان کرمان
کراس ترینینگ مردان و بانوان
مقام اول: هاشم نوزری کیا از استان کهگیلویه و بویراحمد/ طیبه بهارلو از استان همدان
مقام دوم: حسین نجف علیپور از استان یزد/ زهرا شیدایی از استان البرز
مقام سوم: احمد حمزهلو از استان قزوین/ شقایق غفوری مقدم از استان تهران
ورزش در آب مردان
مقام اول: محمد حیدری از استان خوزستان
مقام دوم: امیر محمد پورکاظم از استان گیلان
مقام سوم: یونس سیم پیچ از استان خراسان رضوی