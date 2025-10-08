مدیران ارشد رسانه ملی و بنیاد مستضعفان در نشستی مشترک برای افزایش همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف محرومیت زدایی و توانمندسازی هموطنان مناطق کم برخوردار گفت‌و‌گو کردند.

همکاری رسانه ملی و بنیاد مستضعفان با اولویت محرومیت زدایی و افزایش عدالت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در این نشست پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، با اشاره به مأموریت رسانه در همراهی با برنامه‌های عدالت محور، گفت: رسانه ملی تنها واسطه انتقال خبر نیست، بلکه همراهی فعال و هوشمند در مسیر کاهش شکاف‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه مدیران شبکه‌های مختلف صداوسیما آمادگی کامل برای تولید و انتشار محتوای تخصصی و مستند با هدف گسترش عدالت اجتماعی دارند، گفت: حوزه‌های کلیدی کاهش محرومیت از جمله، آموزش، سلامت، اشتغال و فرهنگ اولویت بالاتری دارند.

جبلی همچنین افزود: افتتاح یا تکمیل طرح‌هایی مانند تجهیز مدارس محروم به فضای مجازی، حمایت از دانش‌آموزان کم‌بضاعت و آموزش نیروی متخصص برای مناطق کم برخودار، از اهمیت ویژه‌ای در رسانه ملی برخودار هستند.

رئیس صداوسیما حمایت رسانه‌ای از طرح‌های خرد و متوسط کارآفرینی، صنایع دستی، مشاغل خانگی، و طرح‌های بزرگ اشتغالزایی در مناطق کم برخودار را یکی از راهبرد‌های اصلی رسانه ملی عنوان کرد و گفت: هر طرحی که بنیاد مستضعفان برای حمایت از افراد و مناطق کم برخودار اجرا کند، قطعا با حمایت رسانه‌ای مدیران صداوسیما همراه خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بنیاد مستضعفان به کمک رسانه‌ای ملی می‌تواند با اجرای طرح‌های خرد و کلان تصویر منفی از مناطق محروم را جایگزین تصویری از ظرفیت‌ها، خلاقیت‌ها و دستاورد‌های موفق کند.

حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان هم در این نشست ضمن تشکر از حمایت‌های رسانه ملی در تحقق و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: تعامل مدیران رسانه ملی با بنیاد مستضعفان علاوه بر آگاهی بیشتر مردم از عملکرد خادمان خود در این نهاد انقلابی، قطعا نقش مهم و کلیدی در پیشبرد موفق و سریع‌تر طرح‌های محرومیت زدایی در کشور خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی بنیاد مستضعفان حمایت از هموطنان کم برخودار است، گفت: یکی از خط قرمز‌های بنیاد مستضعفان برای کمک‌های معیشتی و مادی به مردم، حفظ کرامت و عزت نفس هموطنان کم برخودار است.

حسین دهقان توانمندسازی، افراد کم برخودار را یکی دیگر از اولویت‌های بنیاد مستضعفان عنوان کرد و گفت: ما از رسانه ملی دعوت می‌کنیم تا در عرصه مختلف محرومیت زدایی، از جمله بخش آموزش و توانمندسازی بیش از گذشته با بنیاد مستضعفان همراهی کند.