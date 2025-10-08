پخش زنده
مدیران ارشد رسانه ملی و بنیاد مستضعفان در نشستی مشترک برای افزایش همکاری مشترک در حوزههای مختلف محرومیت زدایی و توانمندسازی هموطنان مناطق کم برخوردار گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در این نشست پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، با اشاره به مأموریت رسانه در همراهی با برنامههای عدالت محور، گفت: رسانه ملی تنها واسطه انتقال خبر نیست، بلکه همراهی فعال و هوشمند در مسیر کاهش شکافهای اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه مدیران شبکههای مختلف صداوسیما آمادگی کامل برای تولید و انتشار محتوای تخصصی و مستند با هدف گسترش عدالت اجتماعی دارند، گفت: حوزههای کلیدی کاهش محرومیت از جمله، آموزش، سلامت، اشتغال و فرهنگ اولویت بالاتری دارند.
جبلی همچنین افزود: افتتاح یا تکمیل طرحهایی مانند تجهیز مدارس محروم به فضای مجازی، حمایت از دانشآموزان کمبضاعت و آموزش نیروی متخصص برای مناطق کم برخودار، از اهمیت ویژهای در رسانه ملی برخودار هستند.
رئیس صداوسیما حمایت رسانهای از طرحهای خرد و متوسط کارآفرینی، صنایع دستی، مشاغل خانگی، و طرحهای بزرگ اشتغالزایی در مناطق کم برخودار را یکی از راهبردهای اصلی رسانه ملی عنوان کرد و گفت: هر طرحی که بنیاد مستضعفان برای حمایت از افراد و مناطق کم برخودار اجرا کند، قطعا با حمایت رسانهای مدیران صداوسیما همراه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: بنیاد مستضعفان به کمک رسانهای ملی میتواند با اجرای طرحهای خرد و کلان تصویر منفی از مناطق محروم را جایگزین تصویری از ظرفیتها، خلاقیتها و دستاوردهای موفق کند.
حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان هم در این نشست ضمن تشکر از حمایتهای رسانه ملی در تحقق و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: تعامل مدیران رسانه ملی با بنیاد مستضعفان علاوه بر آگاهی بیشتر مردم از عملکرد خادمان خود در این نهاد انقلابی، قطعا نقش مهم و کلیدی در پیشبرد موفق و سریعتر طرحهای محرومیت زدایی در کشور خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی بنیاد مستضعفان حمایت از هموطنان کم برخودار است، گفت: یکی از خط قرمزهای بنیاد مستضعفان برای کمکهای معیشتی و مادی به مردم، حفظ کرامت و عزت نفس هموطنان کم برخودار است.
حسین دهقان توانمندسازی، افراد کم برخودار را یکی دیگر از اولویتهای بنیاد مستضعفان عنوان کرد و گفت: ما از رسانه ملی دعوت میکنیم تا در عرصه مختلف محرومیت زدایی، از جمله بخش آموزش و توانمندسازی بیش از گذشته با بنیاد مستضعفان همراهی کند.