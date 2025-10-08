پخش زنده
کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران با محوریت تغییر اقلیم صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، جمعی از استادان برجسته دانشگاهی، پژوهشگران و مسئولان استانی در پردیس دانشگاه ارومیه برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی در این کنفرانس با اشاره به اهمیت نقش دانشگاه در تصمیمسازیهای علمی و زیستمحیطی استان، گفت: تغییرات اقلیمی از مهمترین چالشهای پیشروی توسعه پایدار است و بهرهگیری از ظرفیت علمی دانشگاهها میتواند مسیر مدیریت منابع طبیعی و احیای دریاچه ارومیه را تسهیل کند.
در این همایش ملی، آخرین یافتههای علمی در حوزه تغییرات اقلیمی، مدیریت پایدار منابع آب، پیشبینی و مدلسازی شرایط جوی و راهکارهای مقابله با بحران خشکسالی مورد بررسی قرار گرفت.
این رویداد با ارائه مقالات تخصصی، برگزاری کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی در حوزههای اقلیمشناسی، آبخیزداری، سامانههای هشدار سریع و سیاستهای تطبیق با تغییر اقلیم ادامه خواهد داشت.