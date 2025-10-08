رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول از انجام ۴۰ جراحی رایگان چشم و زانو برای بیماران نیازمند و زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خسروپناه با اشاره به برگزاری اردوی جهادی پزشکی با همت دانشگاه علوم پزشکی دزفول به مدت ۲۰ روز در این شهرستان گفت: در این اردو خدمات تخصصی و فوق تخصصی ویژه‌ای از جمله انجام ۴۰ جراحی رایگان چشم و زانو به بیماران نیازمند و زیرپوشش کمیته امداد این شهرستان ارائه شد.

وی افزود: اردوی جهادی پزشکی از اواخر شهریورماه با همکاری قرارگاه نسل سومی‌ها آغاز و در این مدت حدود یکهزار و ۵۰۰ ویزیت، ۶۰‌ام آر آی و بیش از ۱۰۰ مشاوره قلب و اکو انجام شد.

خسروپناه با بیان اینکه قرارگاه جهادی این دانشگاه از سه سال پیش خدمت‌رسانی در حوزه سلامت به مددجویان و نیازمندان اقشار محروم نقاط مختلف را آغاز کرده است، ادامه داد: ۵۵ آندوسکوپی و کلونوسکوپی، ۱۵ جراحی گوش و حلق و بینی به ویژه برای کودکان و ۲۰۰ ویزیت تخصصی مغز و اعصاب همراه با سه جراحی مغز و اعصاب رایگان در این مدت برای بیماران نیازمند انجام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به اینکه عمده کار با مدیریت قرارگاه جهادی دانشگاه انجام و از ظرفیت‌های موجود پزشکی و کادر درمان و بهداشت استفاده شد، تصریح کرد: ۶۵ نفر از بیماران نیازمند نامزد جراحی کاتاراکت شدند که ۳۰ جراحی انجام و بقیه طی ۲ هفته آینده انجام می‌شود.

وی می‌گوید: ۲ هزار و ۵۰۰ خدمت دندانپزشکی، ویزیت تخصصی و فوق تخصصی در این مدت برای بیماران انجام شده است.

خسروپناه به انجام ۱۰ جراحی تعویض زانو در این مدت اشاره کرد و بیان داشت: پروتز‌ها با همکاری سازمان غذا و داروی کشور و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تامین و تعویض توسط متخصصان انجام شد.

وی ضمن قدردانی از حمایت فرماندار دزفول، شرکت ملی نفت مسجدسلیمان و همکاری هتلداران برای اسکان پزشکان جهت اجرای این اردوی جهادی افزود: ۲۴ ژله تزریق زانو نیز با کمک خیرین خریداری شده است که بزودی برای بیماران موردنظر تزریق خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: بیمارستان بزرگ دزفول، مرکز بهداشت و کلینیک‌های افشار و یازهرا (س) نیز برای اجرای این اردوی جهادی پای کار بودند ضمن اینکه معاون کمیته امداد کشور نیز ضمن بازدید از روند اجرای این اردوی جهادی خواستار انعقاد تفاهم نامه همکاری شد تا بتوان از ظرفیت دانشگاه برای ارایه خدمات رایگان پزشکی به مددجویان کمیته امداد استفاده کرد.

وی به اراده دانشگاه علوم پزشکی دزفول برای خدمات‌رسانی به نیازمندان خارج از خدمات سازمانی اشاره کرد و افزود: موسسه خیریه یوسف زهرا (س) قرار است از اوایل آبان ماه با ظرفیت ۲۰ دندانپزشک به مدت ۲ روز به حدود ۳۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ساکن شهر صفی آباد خدمات رایگان ارایه کند.