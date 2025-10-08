مسئول رواق کودک حرم مطهر رضوی گفت: امسال به مناسبت روز جهانی کودک، برای نخستین بار، ویژه‌برنامه زیارت کودکان از مضجع شریف حرم مطهر برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایسنا، مصطفی سلمانی مسئول رواق کودک حرم مطهر رضوی گفت: در این برنامه، مسیر اختصاصی برای کودکان ۵ تا ۱۰ سال فراهم شده است تا تجربه‌ای خاص و خاطره‌انگیز از زیارت حرم مطهر را تجربه کنند.

وی افزود: رواق کودک با هدف آموزش مفاهیم رضوی به کودکان ایجاد شده است تا آموزه‌های معنوی و مرتبط با زیارت در قالب فضایی شاد و آموزنده به آنها منتقل شود. در این رواق تلاش شده است آموزش، بازی و تجربه زیارت در بستری واحد و هماهنگ شکل گیرد.

مسئول رواق کودک حرم مطهر رضوی ادامه داد: بسیاری از کودکان، حرم مطهر رضوی را تنها به‌عنوان مکانی زیبا و دیدنی می‌شناسند و آشنایی عمیقی با شخصیت امام رضا (ع) و مفهوم زیارت ندارند. در رواق «کودکانه»، این مفاهیم از طریق بازی، قصه و فعالیت‌های خلاقانه به زبانی ساده و متناسب با درک کودکان معرفی می‌شود تا آنها ضمن لذت از حضور در حرم، پیوندی عاطفی و معنوی با امام مهربانی‌ها پیدا کنند.

آقای سلمانی درباره ساختار برنامه‌های این رواق گفت: مجموعه فعالیت‌ها توسط چند کارگروه تخصصی شامل «قصه‌گویی»، «نمایش»، «بازی» و «کاردستی» طراحی و هر بخش زیر نظر مربیان و کارشناسان مجرب اداره می‌شود. محتوا‌های تولیدشده، پس از بررسی و جمع‌بندی در اختیار مربیان قرار می‌گیرد تا اجرای برنامه‌ها به‌صورت هدفمند و مؤثر انجام شود.

وی دربارۀ ویژه‌برنامه‌های روز جهانی کودک در این رواق افزود: ازجمله این برنامه‌ها۸۰ بوم نقاشی بزرگ است که در صحن برپا می‌شود تا کودکان همراه با خانواده‌های خود فرصت نقاشی و رنگ‌آمیزی داشته باشند. همچنین، شربت‌خانه کودک تدارک دیده شده است که در آن کودکان می‌توانند از همسالان خود پذیرایی کرده و تجربه شیرین خدمت به دیگر کودکان را تجربه کنند.

مسئول رواق کودک حرم مطهر رضوی گفت: در کنار این برنامه‌ها، کاردستی‌ها و هدایایی نیز برای کودکان در نظر گرفته شده است؛ از جمله کلاه و تاج کاغذی خادمی که تعداد ۱۰ هزار عدد بین کودکان توزیع می‌شود تا حس خدمت و خادمی را تجربه کنند.

آقای سلمانی با اشاره به اهمیت ایجاد پیوند عاطفی میان کودکان و حرم رضوی ادامه داد: فراهم کردن محیطی امن، شاد و کودک‌پسند سبب می‌شود خاطراتی شیرین و ماندگار از حرم در ذهن کودکان نقش ببندد. برخلاف فضای عمومی حرم که گاه ممکن است رفتار‌های تذکری بزرگ‌تر‌ها باعث دل‌زدگی کودکان شود، در این رواق، کودکان در فضایی صمیمی و شاد در کنار همسالان خود بازی می‌کنند و احساس تعلق و محبت بیشتری نسبت به حرم پیدا خواهند کرد.

وی اضافه کرد: در تلاشیم ضمن ارتقای محتوای آموزشی و فرهنگی رواق، فضا‌های بیشتری به بخش کودک اختصاص دهیم تا خدمات گسترده‌تر، متنوع‌تر و باکیفیت‌تری به زائران خردسال و خانواده‌های آنان ارائه شود.