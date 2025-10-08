تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی لرستان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان گفت:مصارف بالای آب در بخش کشاورزی استان،زنگ خطر منابع آبی استان را به صدا درآورد که باید با مدیریت مصارف،از پیامدهای کمآبی و زیستمحیطی جلوگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛داریوش حسننژاد گفت:همه ی دستگاههای اجرایی،کشاورزان و بهره برداران باید با مشارکت،کنترل و مدیریت مصارف،بهویژه در بخش کشاورزی،از پیامدهای جدی کمآبی و زیستمحیطی جلوگیری کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت و کنترل جدی مصرف آب در بخش کشاورزی استان گفت:بالاترین مصرف آب لرستان در بخش کشاورزی زنگ خطر برای رودخانهها و آبخوانهای استان را به صدا درآورد.
وی با اشاره به تخلیه کامل سد ایوشان برای تأمین آب کشتهای سال جاری افزود:با توجه به حق آبه ی زیست محیطی رودخانه و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وضعیت نامناسب بارندگیها در پاییز امسال،در سال ١۴۰۵ امکان تأمین آب کشتهای بهاره وجود نخواهد داشت که کشاورزان باید نسبت به کشت پاییزه اقدام و از کشت بهاره خودداری کنند.
حسننژاد افزود:میزان تخصیص آب برای محصولات کشاورزی بر اساس ظرفیت تجدیدپذیر سطحی در حوضه ی آبریز توسط وزارت نیرو تعیین و به سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ میشود تا این سازمان الگوی کشت را بر اساس میزان تخصیص آب اعلامی،قبل از شروع کشت جدید به کشاورزان معرفی کند.سالانه سه میلیون تن محصول از سطح ۸۰۰ هزار هکتار زمین زراعی،باغی و زیرمجموعه های دام و طیور در لرستان تولید می شود.
لرستان دارای بیش از ۱۳۰ رودخانه دائمی و فصلی و چهار رودخانه اصلی به طول ۹ هزار کیلومتر است.