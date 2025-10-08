پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را در تاریخ ۱۶ مهر میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین اصلی روزنامهها و خبرگزاریهای چین
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین در روز چهارشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
شینهوا
افزایش فروش آنلاین در چین در تعطیلات روز ملی
چین بارندگی و کاهش دما را در میانه سفرهای بازگشت تعطیلات روز ملی تجربه خواهد کرد
دانشمندان چینی به دستاوردی جدید برای حل چالش کلیدی در باتریهای لیتیوم تمام جامد دست یافتند
۳ دانشمند برای کشف پدیدههای کوانتومی ماکروسکوپی برنده جایزه نوبل فیزیک شدند
درگیری غزه -- دو سال ویرانی و چشم انداز تاریک پیش رو
تهران ادعاهای "بی اساس و دخالت آمیز" ضد ایران توسط شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه اروپا را رد کرد
گلوبال تایمز
مذاکرات آتش بس غزه درمصر وارد روز دوم مصر شد / حماس خواستار پایان دائمی جنگ شد
وزارت دفاع چین تمرین مشترک چین و مالزی را اعلام کرد
بانک جهانی پیش بینی تولید ناخالص داخلی چین را در سال ۲۰۲۵ به ۴.۸ درصد افزایش داد
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه چین و کره جنوبی
جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۵ به جان کلارک، میشل اچ دیور، جانام مارتینیس اعطا شد
سی جی تی ان
چین خواستار پاسخگویی سازمان تجارت جهانی به آشفتگیهای تجاری شد
افزایش ذخایر ارزی چین طی ماه سپتامبر
تعطیلات ملی چین در مسیر سبز؛ خودروهای برقی پیشتاز سفرها شدند
موفقیت دیپلماتیک پکن؛ تصویب پیشنویس چین درباره مقابله با نابرابریها در شورای حقوق بشر
آزادی گروگانها، موضوع دومین روز مذاکرات حماس و اسرائیل/ قطر، ترکیه و آمریکا به مذاکرات ملحق میشوند
هیچ شرکت اسرائیلی در نمایشگاه هوایی دبی ۲۰۲۵ حضور نخواهد داشت
اتحادیه اروپا قانون جدید برای محدودسازی معافیت ویزایی اتباع برخی کشورها تصویب کرد
برندگان جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۵ معرفی شدند / گامی بلند در دنیای کوانتوم
چاینا دیلی
برگزاری جشنواره برداشت محصول پاییزه در چین
درخواست ماکرون از نخست وزیر فرانسه برای نجات کابینه
آژانس بین المللی انرژی: انرژی تجدید پذیر تا سال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شد
یک تیم سه نفره ازدانشمندان به دلیل دستاوردهایشان درفیزیک کوانتومی برنده نوبل فیزیک شد
ذخایر فارکس به بالاترین سطح در یک دهه رسید
اسرائیلیها و فلسطینیها پایان دو سال جنگ را جشن میگیرند
روزنامه مردم
نخست وزیر چین در جشن ۸۰ سالگی حزب کارگران کره شمال شرکت خواهد کرد
افزایش ذخایر ارزی چین در ماه سپتامبر
فروش آنلاین در تعطیلات روز ملی چین به بیش از ۱.۶ میلیارد یوان رسید
درخواست سازمان ملل برای کاهش حملات هوایی اسرائیل در غزه در جریان مذاکرات صلح
ایران مذاکرات با قدرتهای اروپایی را پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل رد کرد
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای هند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از دهلی نو، مهمترین عناوین امروز روزنامهها و خبرگزاریهای هند به شرح زیر است ..
روزنامه انگلیسی زبان هندو:
-استارمر نخست وزیرانگلیس به همراه یک هیئت تجاری بزرگ وارد هند شد. وزرا، مدیران عامل و نمایندگان دانشگاهها و گروههای صنعتی بریتانیا به دنبال تقویت روابط هستند؛ تجارت دوجانبه کالا و خدمات برای سال منتهی به ۳۱ مارس ۴۴.۱ میلیارد پوند ارزش داشته است.
-سرجیو گور به عنوان سفیر آمریکا در هند منصوب شد
-مرگ و میر ناشی از شربت سرفه: هند در مورد داروهایش کجا اشتباه میکند؟
- صدها کوهنورد پس از طوفان شدید برف از قله اورست نجات یافتند
-به دستور ترامپ، ۲۰۰ سرباز از تگزاس وارد ایلینوی شدند
- فناوری تویوتا در حال بررسی سیستم پهپاد کوچک برای استفاده در خودروهای آفرود است
- دو سال، ۶۵۰۰۰ مرگ: داستان دادههای جنگ غزه
- چرا یک نمایش تقلیدی مدرسهای در کرالا درباره فلسطین جنجال به پا کرد؟
شبکه خبری ان دی تی وی:
-اوکراین ادعا میکند که یک مرد هندی را که برای روسیه میجنگید، دستگیر کرده است، اما هنوز صحت این خبر تایید نشده است.
-اسناد نشان میدهد که آیاسآی پاکستان اتحاد مرگبار لشکر-داعش را در بلوچستان تشکیل داده است
-انفجار در بزرگراه جایپور-آجمیر در پی برخورد تانکر با کامیون حامل سیلندرهای گاز مایع
- ترافیک سنگین در بزرگراه دهلی-کلکته، خودروها به مدت ۴ روز گیر افتادند
-خانههای دولکر سلمان و ستارههای سینما در پرونده قاچاق خودروهای لوکس دوباره مورد حمله قرار گرفت
-در راستای افزایش چشمگیر ارتباطات، نخست وزیر امروز فرودگاه ناوی بمبئی را افتتاح خواهد کرد
-پیکنیک در کارناتاکا به فاجعه تبدیل شد؛ ۷ نفر در سد غرق شدند و ۱ نفر نجات یافت
-مردی اهل کارناتاکا در پخش زنده فیسبوک خودکشی کرد و همسر و رهبر AIMIM را مقصر دانست.
-ایرباس A۳۲۰ با پشت سر گذاشتن بوئینگ ۷۳۷، به پرفروشترین هواپیمای جت تاریخ تبدیل شد
-وبلاگ نویس آمریکایی از غذاهای "مزخرف" جنوب هند لذت میبرد، نقد او همه جا پخش شده است
روزنامه انگلیسی زبان ایندین اکسپرس:
-هند در کنار طالبان، پاکستان و چین قرار گرفت و تلاش ترامپ برای تصرف پایگاه بگرام را محکوم کرد
-در راستای تقویت ارتباطات، نخست وزیر مودی امروز فرودگاه ناوی بمبئی و خط ۳ متروی بمبئی را افتتاح خواهد کرد
- ۳۵۰ تخلف در واحد تولید شربت سرفه کشنده مرتبط با مرگ کودکان
-رکورد جدیدی برای فرودگاه کلکته: جابجایی ۳.۶ میلیون مسافر در طول روزهای پوجا
-نخست وزیر ایتالیا، ملونی، میگوید به دلیل همدستی در نسلکشی به دیوان کیفری بینالمللی معرفی شده است.
-قطار سریعالسیر جعفر در پاکستان پس از انفجار دوباره از ریل خارج شد
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
مهمترین عناوین روزنامههای امروز روسیه به شرح زیر است:
«کامرسانت»
رئیس اداره اطلاعات مرکزی امریکا پیشنهاد انجام آزمایش دروغسنجی را به علت افشاگریها در رسانهها مطرح کرد
نمایندگان پارلمان اوکراین احتمال دادند که ممکن است به این کشور اجازه استفاده از موشکهای «تامهاوک» داده نشود
سامانههای پدافند هوایی روسیه در شبانهروز گذشته ۵۳ پهپاد اوکراینی از نوع هواپیمایی را سرنگون کردند.
«نیزاویسیمایا گازیتا»
هکرهای چینی به حمله علیه شرکتهای حقوقی و فناوری آمریکا متهم شدند.
از جورجیا ملونی به دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) به اتهام «همدستی در نسلکشی» در غزه شکایت شد
گاردین: از کتابخانههای اروپا ۱۷۰ جلد از آثار کلاسیک روسی به ارزش ۳.۳ میلیون دلار به سرقت رفته است.
«راسیسکایا گازیتا»
پنتاگون طرح جنگنده نسل جدید برای نیروی دریایی را تصویب کرد.
پوتین پس از سفر به سنپترزبورگ، نشست عملیاتی با اعضای شورای امنیت برگزار کرد
کرملین: روسیه معتقد است که ترامپ همچنان اراده برای حلوفصل مسئله اوکراین را حفظ کرده است.
«ایزوستیا»
وزیر حملونقل آمریکا اعلام کرد که پروازها در ایالات متحده ممکن است به دلیل تعطیلی دولت (شاتداون) کند یا متوقف شوند.
حماس بر آتشبس پیش از تحویل گروگانها اصرار دارد
«ار-ب-کا»
اروپاییها در مورد آمادگی ادعایی خود برای اعزام نیرو به اوکراین بلوف میزنند — نشریه «Foreign Affairs».
شورای علمای اداره روحانیت مسلمانان روسیه مسئله حمل گوشت خوک و مشروبات الکلی توسط پیکهای مسلمان را توضیح داد
عناوین مهم روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
عناوین مهم روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان به شرح زیر است:
«روزنامه دنیا»
- پاکستان به فهرست خریداران موشکهای «آمرام» آمریکا اضافه شد
- مشاور نخست وزیر پاکستان: اختلافات حزب مردم و مسم لیگ نواز با دیدار آصف زرداری و نواز شریف حل خواهد شد
- وزیر کشور پاکستان برای حل اختلافات احزاب موئتلف دولت اسلام آباد امروز با نخست وزیر و رئیس جمهور دیدار میکند
- پاکستان و مالزی برای تقویت همکاریهای اقتصادی و دفاعی توافق کردند
«روزنامه نوای وقت»
- سخنگوی ارتش پاکستان: هند به هیچ عنوان جنگنده پاکستانی را سرنگون نکرده است
- تاکید بر مقابله با تروریسم در دیدار نمایندگان پاکستان، چین، روسیه و ایران در مسکو / وضعیت افغانستان مورد بررسی قرار گرفت
- مشتاق احمد سناتور سابق پاکستانی از بازداشت رژیم صهیونیستی آزاد شد
- وزیر راه آهن پاکستان: تروریستهای تحت حمایت هند در انفجار خطوط ریلی کشور دست دارند
«روزنامه دیلی جنگ»
- نظر سنجی: ۶۱ درصد یهودیان آمریکا اقدامات اسرائیل را جنایات جنگی و نسل کشی میدانند
- حکمران ایالت پنجاب: بدون حمایت حزب مردم دولت فعلی پاکستان باقی نمیماند
- کمیته سنای پاکستان: ۵۰ الی ۶۰ درصد پزشکان پاکستانی برای کار به خارج مهاجرت میکنند
- هیئت بلندپایه تجار عربستان برای مذاکرات با مقامات پاکستانی به اسلام آباد سفر کردند
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، عناوین اصلی روزنامههای انگلیس در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ به این شرح است:
دیلی میرور:
دیوید نوریس، از محکومان پرونده قتل استیون لارنس، اعتراف کرده که در حمله سال ۱۹۹۳ نقش داشته، اما از افشای نام دیگر عاملان خودداری کرده است.
تایمز:
امتناع وزیران دولت از همکاری با دادستانها در پرونده دو متهم به جاسوسی برای چین، باعث فروپاشی این پرونده شده است.
دیلی میل:
بهدلیل خودداری دولت از اعلام رسمی چین بهعنوان تهدید امنیتی، زمینه جاسوسی پکن در بریتانیا فراهم شده و دادگاه دو متهم به جاسوسی عملاً از هم پاشیده است.
سان:
میلیونها راننده در بریتانیا ممکن است پس از ۱۷ سال فروش نادرست قراردادهای مالی خودرو، مشمول دریافت غرامت شوند.
دیلی تلگراف:
دادستان اعلام کرده فروپاشی پرونده جاسوسی برای چین، نتیجه مستقیم خودداری دولت از معرفی پکن بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی است.
آی:
میلیونها راننده ممکن است به دلیل فروش نادرست تسهیلات مالی خودرو، صدها پوند غرامت دریافت کنند.
دیلی اکسپرس:
کِمی بیدنوک در سخنرانی سالانه حزب خود قصد دارد به عملکرد اقتصادی دولت کارگر بهشدت حمله کند.
فایننشال تایمز:
برآورد میشود هزینه پرداخت غرامت ناشی از فروش نادرست قراردادهای مالی خودرو ممکن است به یازده میلیارد پوند برسد.