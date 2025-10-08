اصفهانی‌ها جمعه این هفته، بار دیگر همبستگی خود با مردم غزه را با شرکت در راهپیمایی بشارت نصر به نمایش خواهند گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در اطلاعیه ای اعلام کرد: مردم اصفهان جمعه این هفته با شرکت در راهپیمایی بشارت نصر ضمن حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه و فلسطین ، جنایات رژیم جعلی و رذل صهیونی را بار دیگر محکوم می کنند.

بر اساس این اطلاعیه، مردم اصفهان در حمایت از مردم مظلوم غزه جمعه هجدهم مهر ماه پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه، از مصلی نماز جمعه اصفهان به سمت چهارراه فرایبورگ راهپیمایی می می‌کنند.