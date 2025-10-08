رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: صد در صد مطالبات کشاورزانی که گندم به دولت تحویل داده‌اند، پرداخت شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدحمید پورمحمدی پس از نشست امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران از تسویه کامل مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: مسئله پرداخت مطالبات گندمکاران به پایان رسید و ۱۰۰ درصد مطالبات پرداخت شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر تسویه مطالبات، موضوع بیمه این عزیزان نیز پرداخت شده است.

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در فصل زراعی اخیر بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم به سیلوهای دولتی تحویل داده شد و بخشی از نیاز کشور نیز باید از طریق واردات تامین شود.