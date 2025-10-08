پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه امکانپذیر است، گفت: احیای این دریاچه یکی از مهمترین دغدغههای دولت محسوب شده و با جدیت پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا رحمانی صبح امروز در کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران با محوریت تغییر اقلیم در دانشگاه ارومیه، با تاکید بر استفاده از فناوریهای نوین برای پیشبینی، برنامهریزی و تسریع روند احیای دریاچه، افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری مراکز علمی، دانشگاهیان و مشارکت گسترده مردم است.
وی همچنین با اشاره به نقش مؤثر فعالیتهای علمی و مردمی در روند احیای دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: دولت و رئیسجمهور از ایدههای نوآورانه و علمی در این زمینه استقبال میکنند و همه ظرفیتهای ملی و استانی برای آن به کار گرفته میشود.
استاندار آذربایجانغربی از راهاندازی چهار ستاد شامل سرمایهگذاری، فناوری و دانشبنیان، فرصتهای اقتصادی مرز و دبیرخانه احیای دریاچه ارومیه در استان نیز خبر داده و افزود: این ستادها چارچوب توسعه جدید استان را تشکیل میدهند و نقش مؤثری در احیای دریاچه و توسعه پایدار خواهند داشت.
رحمانی همچنین با تأکید بر لزوم اصلاح شیوههای کشاورزی و آبیاری در استان، اضافه کرد: باید از کشتهای پرآببر فاصله گرفت و به سمت کشاورزی پایدار و هوشمند حرکت کرد تا تعادل منابع آب و معیشت مردم حفظ شود.
وی در پایان با رد شایعات مربوط به تخلیه روستاهای اطراف دریاچه ارومیه، افزود: این اخبار صحت ندارد و اقدامات علمی و اجرایی برای احیای دریاچه ارومیه در حال انجام است.