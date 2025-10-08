وضعیت جوی بوشهر همچنان آرام
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وضعیت جوی و دریایی استان تا ظهر جمعه همچنان آرام خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی تا ظهر جمعه وضعیت جوی و دریایی آرامی بر استان حاکم است و غبار محلی، گاهی وزش باد و در مناطق ساحلی مه صبحگاهی پدیده مورد انتظار در این مدت است.
هادی سالاری افزود: از اواخر وقت جمعه و طی روز شنبه با وزش باد شدید شمال غربی سواحل و فراساحل استان متلاطم پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: دمای هوا نیز از روز یکشنبه کاهش نسبی خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی بوشهر جهت وزش باد را متغیر، بیشتر جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
وی عنوان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ و در ساعتهایی از بعدازظهر تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
سالاری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۳:۰۰ بامداد، مد اول ساعت ۰۸:۴۵، جزر دوم ساعت ۱۴:۱۵ و مد دوم ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه است.