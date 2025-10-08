پخش زنده
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: نشاط اجتماعی با دستور اداری محقق نمیشود، بلکه با حضور فعال مردم و جوانان در صحنه فرهنگی معنا پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمزه امرایی در سومین نشست کمیته نشاط اجتماعی و امیدآفرینی استان با اشاره به اهمیت ایجاد نشاط و امید در جامعه افزود: نشاط اجتماعی یکی از ضرورتهای امروز جامعه است و همه دستگاهها موظفاند با هماهنگی و همافزایی، برنامههای نشاطآفرین را در سطح استان و شهرستانها اجرا کنند.
او افزود: این موضوع تنها وظیفه یک نهاد خاص نیست، بلکه رسالتی جمعی برای همه مجموعههای فرهنگی و اجتماعی استان است.
امرایی تأکید کرد: در ماههای اخیر شاهد اجرای برنامههای متنوع در حوزه نشاط اجتماعی بودهایم و خوشبختانه با انسجام دستگاهها و پیگیریهای انجام شده، آمار برخی آسیبهای اجتماعی از جمله خودکشی در استان کاهش یافته است، البته حتی کمترین میزان آسیب نیز برای ما مسئلهای مهم است و باید تا رسیدن به نقطه صفر تلاش کنیم.
معاون استاندار همدان همچنین از گسترش برنامههای نشاطآفرین به همه شهرستانهای استان خبر داد و گفت: نشاط اجتماعی نباید تنها در شهر همدان متمرکز شود، باید فرمانداران، شوراهای فرهنگی و اجتماعی، دهیاریها و شوراهای روستایی در این زمینه فعال شوند تا همه مردم استان از فضای امید و نشاط بهرهمند گردند.
امرایی با تأکید بر نقش هنرمندان، سمنها و رسانهها در ایجاد امید اجتماعی تصریح کرد: تشکلهای مردمی، احزاب و رسانهها بازوان فکری دولتاند و باید از ظرفیت آنان در حوزه نشاط و امیدآفرینی بیش از پیش بهره گرفت، نشاط اجتماعی با دستور اداری محقق نمیشود، بلکه با حضور فعال مردم و جوانان در صحنه فرهنگی معنا پیدا میکند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان هم با اشاره به دستورکارهای این کمیته گفت: چند محور اصلی از جمله برنامههای هفته ملی کودک و نوجوان و گزارش اداره کل ورزش و جوانان درباره طرحهای نشاطآفرین زمستانی در دستور کار است.
اسدالله ربانی مهر افزود: برگزاری جشنواره ورزشهای زمستانی مانند والیبال برفی و جشن آدمبرفی از جمله برنامههایی است که با همکاری اداره ورزش و هیئتهای ورزشی در دستور کار قرار دارد.
او تأکید کرد: همچنین با رفع موانع زیرساختی، مجموعه ورزشی تعطیلشده استان مجدداً فعال شده و استاندار همدان از روند بازسازی آن بازدید داشته است.
ربانیمهر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامههای هفته ملی کودک گفت: همزمان با هفته ملی کودک و نوجوان از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه، بیش از ۳۰۰ برنامه در قالب ۲۰ عنوان در سراسر استان اجرا میشود.
این مسئول با بیان اینکه ۴۰ مرکز فرهنگی و هنری نیز در برگزاری این برنامهها نقشآفرینی دارند، تأکید کرد: این برنامهها شامل جشنهای فرهنگی، نمایشهای هنری و مسابقات متنوع در شهرها، روستاها و مناطق محروم است.
ربانیمهر افزود: هر روز از هفته کودک در آرامگاه بوعلیسینا ویژهبرنامهای با حضور هنرمندان استان برای کودکان برگزار میشود و نمایشهای خیابانی و برنامههای خاصی برای کودکان دارای نیازهای ویژه و کودکان بستری در بیمارستانها تدارک دیده شده است.
او گفت: همچنین ۲۰ پایگاه نماز جمعه استان نیز بخشی از برنامههای خود را به حضور و گفتوگوی کودکان اختصاص دادهاند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان از همراهی دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و گفت: در برگزاری برنامههای هفته کودک بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی از جمله شهرداری، آموزشوپرورش، کانون پرورش فکری، محیط زیست، اداره ورزش و جوانان و صدا و سیما همکاری مؤثری داشتهاند، این همافزایی نتیجه شکلگیری کمیته نشاط اجتماعی بوده که به انسجام فعالیتهای فرهنگی در استان کمک کرده است.
چند نفر از هنرمندان استان نیز با حضور در این نشست طرحها و برنامههای خلاقانهای برای تقویت نشاط اجتماعی ارائه کردند که با استقبال اعضای کمیته روبهرو شد.
در پایان این نشست، از پوستر هفته ملی کودک با شعار «کودکان، حالِ خوشِ زندگی» رونمایی شد.