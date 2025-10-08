گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان به معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، با تأکید بر پیچیدگی و تنوع علل آسیب‌های اجتماعی، گفت: پدیده‌های اجتماعی ماهیتی سیال دارند و با زمان و مکان تغییر می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان نسخه‌ای ثابت برای مقابله با آن‌ها ارائه داد.

محمد حمیدی، با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی آمار طلاق در نیمه نخست سال، ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح ائتلافی مقابله با طلاق که با همکاری دفتر امور اجتماعی، دستگاه‌های متولی و اساتید دانشگاهی تدوین شده است، این روند در نیمه دوم سال دو برابر شود.

وی با اشاره به گزارش دانشگاه علوم پزشکی درباره وضعیت سرطان در استان، سبک زندگی و تغذیه در جامعه مدرن را عامل افزایش آسیب‌های روانی و کاهش کیفیت تغذیه دانست و خواستار اقدامات جدی در حوزه‌های سلامت روان و تغذیه شد.

حمیدی با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی واحد ماموگرافی سیار در روستاهای محروم شرق استان، محدودیت دسترسی و مشکلات مالی را مانع غربالگری به‌موقع دانست و خواستار تصویب این موضوع در جلسه و پیگیری آن با استفاده از ظرفیت استانداری و نمایندگان شد.