به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیرماه سال ۱۳۶۶، در حالی‌که بیش از صد خبرنگار از سراسر جهان در آب‌های خلیج فارس حضور داشتند تا عبور نفت‌کش بریجتون با پرچم آمریکا را به‌عنوان نماد اقتدار واشنگتن پوشش دهند، حادثه‌ای رخ داد که معادلات قدرت در منطقه را تغییر داد.

ناوگان نیروی دریایی ایران، به فرماندهی نادر مهدوی، جوان ۲۴ ساله‌ی بوشهری، در آماده‌باش کامل به‌سر می‌برد. با ورود کاروان دریایی آمریکا به نزدیکی جزیره‌ی فارسی، عملیات آغاز شد و نفت‌کش بریجتون در برابر چشمان خبرنگاران بین‌المللی هدف قرار گرفت.

تصویری که قرار بود نمایش قدرت آمریکا باشد، به صحنه‌ی آشکار شدن توان دریادلان ایرانی بدل شد.

چند ماه بعد، در شانزدهم مهر همان سال، درگیری مستقیم نیرو‌های دریایی ایران و آمریکا در اطراف جزیره‌ی فارسی رخ داد. نادر مهدوی و یارانش با وجود حملات سنگین دشمن، تا آخرین لحظه مقاومت کردند و چند بالگرد آمریکایی را نیز هدف قرار دادند. در این نبرد نابرابر، آنان به شهادت رسیدند و پیکرهایشان چند روز بعد از عمان به ایران منتقل شد.

اکنون، دهه‌ها پس از آن روزها، نام نادر مهدوی همچنان در تاریخ خلیج فارس می‌درخشد.

نامی که یادآور اراده‌ای است که امروز نیز بیگانگان را در آب‌های این سرزمین به احترام واداشته است.