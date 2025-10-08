پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: ۱۶۵ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک در یک عملیات مشترک با پلیس سیستان و بلوچستان کشف و یک متهم دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار سعید مطهریزاده گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی و طی یک عملیات مشترک با فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، مقدار ۱۶۵ کیلوگرم تریاک از یک منزل مسکونی کشف و ضبط شد.
وی افزود: در این عملیات، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و برنامهریزی دقیق، با جدیت با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد میکند و اجازه فعالیت به سوداگران مرگ نخواهد داد.