صندوق بیمه اجتماعی، روستائیان و عشایر استان یزد به لحاظ تعداد بیمه شدگان در رتبه پنجم کشور قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی، روستائیان و عشایر استان یزد، گفت: هم اکنون ۴۴ هزار نفر از جمعیت استان یزد عضو این صندوق هستند که از این تعداد ۴ هزار و ۷۵۵ نفر مستمری دریافت میکنند.
رحیمی نسب با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۶۵ درصد جامعه هدف عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند، گفت: بر اساس این آمار استان یزد در کشور در ردیف پنجم قرار دارد.
وی گفت: در صندوق بیمه اجتماعی ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت و ۳۰ درصد توسط بیمه شدگان پرداخت میشود که امسال این مبلغ بین ۱۰۸ هزار تا ۴۳۸ هزار تومان است که شامل خدمات بازنشستگی، از کار افتادگی، فوتی و نقل و انتقال سابقه به تامین اجتماعی و سایر صندوقها میشود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی، روستائیان و عشایر استان یزد همچنین به خرید سنوات سربازی اشاره کرد و گفت: این خدمت از امسال به مزایای این صندوق اضافه شده است و متقاضیان میتوانند سنوات سربازی خود را خریداری کنند.
رحیمی نسب گفت: متقاضیان همچنین میتوانند با نصب نرم افزار کاربردی «صبا» از کلیه خدمات این صندوق بصورت غیرحضوری استفاده کنند.