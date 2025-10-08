به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ با حضور تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، دو دستگاه پیشرفته تصویربرداری شامل «رادیولوژی جنرال تمام دیجیتال موتورایز (DR)» و «دستگاه رادیوگرافی تمام دندان دیجیتال (OPG)» با جدیدترین فناوری روز دنیا با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد ریال در دارالشفای این مکان مقدس به بهره برداری رسید.

این دستگاه به تخت شش‌جهته مجهز است که امکان جابه‌جایی آسان و راحتی بیماران هنگام تصویربرداری را فراهم می‌کند.

از دیگر ویژگی‌های این دستگاه، امکان انجام گرافی‌های ایستاده همچون زانوی ایستاده و ارسال سریع تصاویر به‌صورت لینک برای مشاهده در تلفن همراه بیماران یا پزشکان است.

همچنین، دستگاه رادیوگرافی تمام دندان دیجیتال (OPG) باکیفیت تصویربرداری بسیار بالا و بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا در این مرکز راه‌اندازی شد. این دستگاه نیز تصاویر ثبت‌شده را به‌صورت لینک برای مشاهده سریع و آسان توسط پزشکان و بیماران ارسال می‌کند.

با بهره‌برداری از این دو دستگاه پیشرفته که با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد ریال به همت تولیت این آستان مقدس تهیه شده، خدمات تصویربرداری دارالشفای مسجد مقدس جمکران وارد مرحله‌ای نوین از دقت، سرعت و کیفیت شد و گامی مهم در جهت ارتقای سطح خدمات به زائران و مراجعان این آستان مقدس برداشته شد.