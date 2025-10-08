نشست غنی سازی برنامه «ایرانگرد» به تهیه کنندگی جواد قارایی و به میزبانی مرکز طرح و برنامه ریزی سیما برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست که تعدادی از تهیه کنندگان ، مستند سازان ، نویسندگان و پژوهشگران برجسته کشور حضور داشتند؛ فصل ششم مستند «ایرانگرد» از لحاظ فرم و محتوا ، میزان و نگرش مخاطبان و الزامات فنی و محتوایی بررسی شد.

این نشست هفتمین نشست غنی سازی است که از ابتدای امسال تا کنون توسط اداره کل طرح و برنامه مرکز طرح و برنامه ریزی سیما برگزار می‌شود.

رویدادی که با استقبال مدیران و برنامه سازان شبکه‌های مختلف مواجه شده است.