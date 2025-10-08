مردم انقلابی استان البرز در دومین سالگرد حماسه ماندگار عملیات طوفان الاقصی در حمایت از مردم بی دفاع و مقاوم غزه و محکومیت جنايات رژيم غاصب صهيونيستی در راهپیمایی بشارت نصر شرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مردم انقلابی استان البرز پس از اقامه نماز جمعه از مصلی امام خمینی(ره) تا آستان مقدس امامزاده حسن(ع) راهپیمایی می کنند و با اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه، انزجار خود را از رژیم کودک کش صیونیستی فریاد می زنند.

این راهپیمایی در همه میعادگاه های نماز جمعه در سراسر استان روز جمعه هجدهم مهر برگزار می شود.