مدیر گمرک نوردوز از صادرات بیش از ۶۴۴ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۵۲ میلیون دلار از این گمرک در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا تقی زاده اظهار کرد: این میزان کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۲۹ درصد و از نظر ارزش دلاری ۷۲ درصد رشد داشته است.
وی عمده کالاهای صادراتی گمرک نوردوز را میلگرد، سیمان، پروفیل، میوه، کلینگر و سولفور سدیم عنوان کرد و افزود: در همین مدت افزون بر ۲۷۴ هزار تن کالای صادراتی سایر گمرکات کشور نیز به ارزش ۱۵۸ میلیون دلار از طریق گمرک نوردوز به خارج از کشور صادر شده است.
تقی زاده از انجام تشریفات گمرکی ورود موقت ۴ هزار و ۷۹۵ اظهارنامه در مدت یادشده خبر داد و گفت: از این تعداد ۹۴ خودروی سواری و چهار هزار و ۷۰۱ دستگاه کامیون بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کمتر شده است.
مدیر گمرک نوردوز ادامه داد: میزان حجم کل ترانزیت داخلی و خارجی از نوردوز در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۷۶ هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته و از اقلام عمده ترانزیتی میتوان به لوازم یدکی خودرو، سیگار، میوه، انواع دستگاهها و آهن آلات اشاره کرد.
تقی زاده اضافه کرد: در مدت یاد شده ۸۶ هزار دستگاه کامیون برای حمل و نقل کالاهای صادراتی و ترانزیتی از گمرک نوردوز تردد داشتهاند همچنین ۳۴۱ هزار و ۲۰۷ مسافر از گمرک نوردوز تردد و خدمات گمرکی دریافت کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.
تقی زاده همچنین با اشاره به تشکیل ۵۶ پرونده قاچاق در مدت یاد شده، ارزش پروندههای متشکله را ۱۶ میلیارد ریال اعلام کرد.
مدیر گمرک نوردوز به وصول درآمد یک هزار و ۹۵۷ میلیارد ریالی این گمرک اشاره کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از چهار برابر رشد داشته است.
گمرک نوردوز تنها گمرک زمینی ایران و ارمنستان و شاهراه ارتباطی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در فاصله حدود ۱۹۰ کیلومتری شمال غرب تبریز است.