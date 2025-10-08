به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای کبودراهنگ گفت: روکش آسفالت این محور و ۲ جاده دیگر با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد تومان در حال انجام است.

سیدحسین حسینی افزود: همچنین امسال ۴۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان روکش آسفالت و بازسازي شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان هم گفت: امسال بیش از ۵۲۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان بهسازی و روکش آسفالت شده است.

حميد پرورشی افزود: همچنین بیش از ۲هزار کیلومتر خط کشی و ۴هزار تابلو و اعلائم راهنمایی و رانندگی نصب شده و ۴۶ نقطه حادثه خیز رفع شده است و ۶ نقطه با ۸۰ درصد پیشرفت در حال رفع است.

او تأکید کرد: ترمیم و بازسازی محورهای شهرستان امسال با بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار انجام شده است.