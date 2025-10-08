به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم فوتبال مس رفسنجان در ایام فیفادی، اردوی تدارکاتی خود را به میزبانی کیش برپا کرده است.

رسول خطیبی، سرمربی مس، با هدف افزایش توان بدنی شاگردانش و جبران کمبود بدنسازی ابتدای فصل، تمرینات پرفشار و منظم را در آب و هوای کیش فراهم کرده است.

تمرینات این تیم دو نوبت برگزار می‌شود و بازیکنان در کنار ساحل و بر روی ماسه‌ها، برنامه‌های ویژه بدنسازی و تاکتیکی را پشت سر می‌گذارند.

فوتبالیست های تیم مس با وجود شرایط آب‌وهوایی کیش، تمرکز ویژه‌ای بر آماده‌سازی جسمانی دارند تا بتوانند روند رو‌به‌رشد خود را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر حفظ کنند.

کادرفنی تیم نیز با نظارت دقیق، تلاش دارد هماهنگی بیشتری بین خطوط تیم ایجاد کند و آمادگی بازیکنان را برای بازی حساس هفته هفتم مقابل استقلال تهران به بالاترین سطح برساند.

تیم فوتبال مس رفسنجان، جمعه ۲۵ مهر در تهران به مصاف استقلال تهران خواهد رفت.