به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، کرمی گفت: به منظور ارتقای فرهنگ ترافیکی به ویژه در مدارس روستایی حاشیه راه ها همایش های متعددی برگزار شده که ۳۰۰ دانش آموز به عنوان همیار پلیس در این مدارس فعالیت می کنند.

وی گفت: همچنین به مناسبت روز ملی روستا و عشایر پلیس راهور با حضور در روستا‌ها دانش آموزان را با فرهنگ ترافیکی آشنا کرد.

رئیس پلیس راه استان البرز گفت: از ابتدای مهر امسال تاکنون ۲۱ همایش ارتقای فرهنگی در مدارس حاشیه راه‌ها و روستا‌های استان برگزار شده است.



