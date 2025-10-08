گروه جهادی نسل سومی ها سه‌هزار خدمت دندان‌پزشکی، ۱۵۰ ظرفیت جراحی چشم، ۳۰ عمل تعویض مفصل و ده‌ها خدمت تخصصی را در خوزستان از جمله آبادان و خرمشهر اجرایی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در یکی از بزرگ‌ترین اردوی‌های جهادی پزشکی کشور، هزاران بیمار در مناطق محروم خوزستان از خدمات رایگان دندان‌پزشکی، جراحی چشم، ارتوپدی و دیگر تخصص‌ها بهره‌مند شدند.

گروهی از پزشکان و دندان‌پزشکان جوان، داوطلبانه راهی جنوب شدند؛ تا درد مردم را نه در آمار، که در میدان درمان کنند. اردوی جهادی بنام نسل سومی‌ها امسال به یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های داوطلبانه سلامت کشور تبدیل شد.

بیش از ۲۳۰ نیروی درمانی شامل ۱۲۰ دندان‌پزشک، ۶۰ پزشک متخصص و فوق‌تخصص و ۵۰ نفر از نیرو‌های اجرایی، به‌مدت یک ماه در مناطق محروم خوزستان مستقر شدند و درمانگاه‌های ثابت و سیار را در شهرستان‌های دزفول، آبادان، خرمشهر، شادگان، کارون، سردشت، امیدیه، گتوند، شیهون و آغاجاری راه‌اندازی کردند.

سه‌هزار خدمت دندان‌پزشکی، ۱۵۰ ظرفیت جراحی چشم، ۳۰ عمل تعویض مفصل و ده‌ها خدمت تخصصی دیگر در این مدت انجام شد.

مسئول قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها از ساختار و اهداف این طرح اینطور می‌گوید: چهار گروه جهادی در قالب یک قرارگاه متحد شدند تا خلأ‌های نظام سلامت در خوزستان را پوشش دهند. بیماران شناسایی شدند، خدمات تخصصی ارائه شد و موارد خاص برای ادامه درمان به بیمارستان‌های تهران اعزام شذ.

سالار کاویانی افزود: درمانگاه‌ها در برخی مناطق با کمبود زیرساخت و تجهیزات روبه‌رو بودند، اما استقبال مردم و همکاری نهاد‌های محلی، انگیزه‌ای شد تا سختی‌ها رنگ ببازد.

در کنار خدمات درمانی، برنامه آموزش بهداشت دهان، توزیع داروی رایگان و پیگیری درمان بیماران نیازمند نیز اجرا شد. کاویانی تأکید کرد: تمام خدمات به‌صورت رایگان و بدون هیچ پرداختی از سوی بیماران ارائه شد و هزینه‌ها از محل کمک‌های مردمی، نهاد‌های حمایتی و مشارکت داوطلبانه پزشکان تأمین شد. در این اردو، برخی بیماران برای ادامه درمان‌های تخصصی به تهران اعزام شدند. این فرایند، با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و فرمانداری‌ها انجام شد و تا پایان روند درمان توسط قرارگاه پیگیری می‌شود.

پاک‌نژاد، جانشین قرارگاه، از ارائه خدمات فوق‌تخصصی در حوزه‌های داخلی، چشم، گوارش، آندوکرینولوژی و ENT خبر می‌دهد و می‌گوید: ظرفیت ۱۵۰ جراحی تعویض مفصل فراهم شد و بیماران چشم برای جراحی به مراکز تخصصی معرفی شدند. خوزستان، با همه ظرفیت‌های اقتصادی‌اش، هنوز در شاخص‌های سلامت عمومی از میانگین ملی پایین‌تر است. حضور پزشکان داوطلب در این مناطق، تلنگری است بر سیاست‌گذاران تا عدالت درمانی را از شعار به میدان عمل برگردانند. در پایان اردو، کاویانی از حمایت نهاد‌هایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت داوطلبان هلال‌احمر تقدیر کرد و از احتمال برگزاری اردوی بعدی در استان‌های هرمزگان یا لرستان خبر داد.

اردوی جهادی خوزستان، به تعبیر خود داوطلبان، تمرینی بود برای عدالت از دل مردم نسخه‌ای میدانی از درمانِ دردِ بی‌درمانی.