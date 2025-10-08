نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: ارسال هزار و ۴۲۲ مقاله به دبیرخانه سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت نشاندهنده استقبال چشمگیر مردم و نخبگان از این اجلاس است.

استقبال چشمگیر مردم از سی و دومین اجلاس سراسری نماز

استقبال چشمگیر مردم از سی و دومین اجلاس سراسری نماز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در نشست برنامه ریزی برای برگزاری سی و دومین اجلاس ملی نماز در رشت گفت: هزار و ۴۲۲ مقاله به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز ارسال شده که نشاندهنده استقبال چشمگیر مردم و نخبگان از این اجلاس است.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازی و بیان نیاز‌های جامعه افزود: باید این مراسم به صورت ویژه پوشش داده شود و زوایای گوناگون و جلوه‌های ویژه آن به تصویر کشیده شود.

وی انعکاس این مراسم را مهم دانست و تصریح کرد: تمامی کشور‌های منطقه به ویژه کشور‌های مسلمان این برنامه را دنبال خواهند کرد و ما در تلاشیم تا به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان ، این اجلاس را محلی برای شکوفایی نخبگان دانست و نماز را مرحله‌ای از وصال حضرت حق عنوان کرد و افزود: باید از ظرفیت پلیس در مدیریت مراسم، دانشگاه گیلان در ارائه دستاورد‌های علمی، آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت و رسانه‌ها در انعکاس برنامه‌ها استفاده بهینه شود.

منصور سرگزی معاون فرهنگی ستاد اقامه نماز کشور هم در این نشست گفت: برنامه ریزی‌ها انجام شده و با اطلاع رسانی و ارائه دستاورد‌های علمی سی و دومین اجلاس سراسری نماز، یکی از بهترین اجلاس‌ها خواهد بود.

آرش فرزام صفت جانشین دبیر ستاد سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت در این نشست با بیان اینکه هزار و ۴۲۲ مقاله به دبیرخانه این اجلاس در رشت ارسال شده است گفت: ۱۵۰ مقاله از نخبگان گیلانی به دبیرخانه این اجلاس راه یافته است که در این بین پذیرفته شدگان گیلان مقام برتر را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های مرتبط با اجلاس برای برگزاری با شکوه آن، افزود: جامعه بانوان و اساتید دانشگاه و نخبگان گیلانی حضوری موثر در این اجلاس داشته‌اند که این امر مایه‌ی مباهات است.

وی با تقدیر از دستاورد‌های رسانه ملی در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بیان کرد: هر چند اطلاع رسانی و بیان دستاورد‌های انقلاب اسلامی وظیفه همگان است، اما رسانه ملی در این زمینه نقش موثر و بسزایی داشته است.

در پایان این نشست هر یک از اعضا به بیان نکته نظرات خود پرداختند.