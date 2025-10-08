به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ویژه‌برنامه‌های هفته ملی کودک در منطقه ۱۴ با حضور پرشور کودکان زیر ۱۲ سال در بوستان پرستار آغاز شد. این جشن‌ها از ۱۴ تا ۱۶ مهرماه، هر روز صبح با اجرای برنامه‌های شاد، آموزشی و فرهنگی در محله دوستدار کودک پرستار برگزار می‌شود.

فیلسوف‌زاده معاون اجتماعی و فرهنگی دارالمومنین تهران، اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته ملی کودک، نخستین روز از سلسله جشن‌های ویژه کودکان زیر ۱۲ سال صبح امروز در بوستان پرستار برگزار شد.

وی ادامه داد: در این برنامه، کودکان با حضور در بخش‌های مختلف جشن از فعالیت‌هایی همچون شاهنامه‌خوانی، عروسک‌گردانی گروه‌های تلویزیونی، اجرای عمو روحانی، بازی‌های گروهی و مسابقات سرگرم‌کننده بهره‌مند شدند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی دارالمؤمنین تهران افزود: با توزیع بادکنک، پرچم و اقلام پذیرایی، فضایی شاد و پرنشاط برای کودکان و خانواده‌ها در این بوستان فراهم شد.

فیلسوف‌زاده همچنین بیان کرد: از جمله غرفه‌های فعال این رویداد می‌توان به غرفه نقاشی کودک، غرفه آموزش بازیافت، غرفه ترافیک و نقاشی صورت اشاره کرد که با استقبال چشمگیر شرکت کنندگان همراه بود.

وی در حاشیه برنامه ضمن قدردانی از همکاری معاونت خدمات شهری (ادارات زیباسازی، خدمات شهری و فضای سبز) و شهرداری ناحیه ۳ (اداره اجتماعی و فرهنگی) گفت: هدف از برگزاری این جشن‌ها، فراهم آوردن فضایی شاد و آموزنده برای کودکان و تقویت ارتباط آنان با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی شهر است.

لازم به ذکر است که در بخش پایانی مراسم، یاد و خاطره کودکان جنگ ۱۲ روزه و کودکان مظلوم غزه گرامی داشته شد و کودکان شرکت‌کننده با اهدای گل به یادمان شهدای کودک، ادای احترام کردند.