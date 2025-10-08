به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: حدود ۶۵ هزارهکتار از باغ‌های استان به محصول سیب اختصاص دارد که براساس پیش بینی‌ها امسال باغداران آذربایجان‌غربی ۹۵۰ هزار تا یک میلیون تن سیب از باغ‌های استان برداشت می‌کنند.

حکمت جعفری، با بیان اینکه آذربایجان‌غربی رتبه اول تولید سیب کشور را دارد، افزود: ۶٠ درصد محصول سیب تولیدی استان یعنی حدود ۶۰۰ هزار تن صادر و مابقی به مصرف داخلی می‌رسد که به صورت تازه خوری و یا در صنایع مربوطه مصرف می‌شود.

جعفری اظهارکرد: بخشی از سیب درختی استان صنعتی بوده و در واحد‌های صنعتی استان فرآوری شده و بخشی نیز به مصرف تازه خوری و صادرات می‌رسد.

وی گفت: کشور‌های روسیه، هند، پاکستان و کشور‌های حوزه خلیج فارس و قفقاز از مقاصد صادراتی سیب استان هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: برداشت سیب در استان از اواخر شهریور ماه آغاز می‌شود و تا یکماه ادامه خواهد داشت.