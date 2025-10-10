پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره دامپزشکی اسفراین از واکسیناسیون بیش از ۵۶ هزار و ۸۳۲ رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب مالت بهصورت رایگان در شهرستان اسفراین، باموصفیآباد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حسن صفائی گفت: از این تعداد دام ۵۴ هزار رأس شامل دام سبک و هزار و ۸۸۹ رأس شامل دام سنگین است.
رئیس اداره دامپزشکی اسفراین افزود: بیماری تب مالت یا بروسلوز یکی از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام است.
صفائی ادامه داد: مصرف شیر خام و لبنیات سنتی و غیرپاستوریزه و همچنین تماس با ترشحات بدن دامهای مبتلا به این بیماری از دلایل اصلی انتقال این بیماری از دام به انسان است.
رئیس اداره دامپزشکی اسفراین گفت: این بیماری در دام باعث سقطجنین، کاهش تولید شیر، ناباروری و باعث خسارت اقتصادی زیادی به دامداران میشود.