به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حسن صفائی گفت: از این تعداد دام ۵۴ هزار رأس شامل دام سبک و هزار و ۸۸۹ رأس شامل دام سنگین است.

رئیس اداره دامپزشکی اسفراین افزود: بیماری تب مالت یا بروسلوز یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است.

صفائی ادامه داد: مصرف شیر خام و لبنیات سنتی و غیرپاستوریزه و همچنین تماس با ترشحات بدن دام‌های مبتلا به این بیماری از دلایل اصلی انتقال این بیماری از دام به انسان است.

رئیس اداره دامپزشکی اسفراین گفت: این بیماری در دام باعث سقط‌جنین، کاهش تولید شیر، ناباروری و باعث خسارت اقتصادی زیادی به دامداران می‌شود.