موسس و مدیرعامل خانهایبی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره بیماران پروانگی، از برگزاری برنامههای فرهنگی برای بیان درد بیمارانایبی خبر داد و گفت: هدف از این طرح، بیان هنرمندانه مشکلات بیماران، بهویژه تأثیر تحریمها بر تأمین پانسمان و داروست.
سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما، با اشاره به اوضاع دشوار بیمارانایبی اظهار کرد: سالهاست که بیمارانایبی از تحریم دارو و پانسمان رنج میبرند. پانسمان مورد نیاز این بیماران که شرکتی در سوئد تولید میکند، تحریم است و خانوادهها با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
وی افزود: با وجود این مشکلات، خانوادهها بسیار صبور و استوار هستند. به پیشنهاد جمعی از خانوادهها و بیماران، تصمیم گرفته شد که استعدادهای هنری این عزیزان در قالب شعر به نمایش گذاشته شود تا از زبان هنر، بخشی از دردها و مشکلات ناشی از تحریم بیان شود.
هاشمی گلپایگانی با اشاره به همکاری نهادهای بینالمللی و وزارت بهداشت برای تأمین پانسمان گفت: اگرچه تحریمها از سال ۲۰۱۸ شدت گرفته، اما پانسمان از مسیرهای مختلف و با حمایت سازمانهایی مانند یونیسف و نهادهای داخلی تهیه و در اختیار بیماران قرار میگیرد. بیماران نباید نگران باشند؛ چراکه هر طور شده تلاش میکنیم نیازهای درمانی آنان تأمین شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با پیشرفت علم و حمایت مسئولان، شاهد بهبود شرایط و شفای کامل بیمارانایبی باشیم.