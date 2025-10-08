پخش زنده
رئیس اداره راه و شهرسازی اندیکا گفت: ۳ فقره سند تک برگ برای بیش از ۵۰ هکتار از اراضی دولتی این شهرستان دریافت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا غفاری در خصوص کارهای انجام شده برای دریافت اسناد تک برگ اراضی دولتی اندیکا اظهار کرد: این اداره همسو با سیاست گذاریهای معاونت املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان در راستای حراست از اراضی ملی و دولتی، اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد مالکیت تک برگ را در اولویتهای کاری قرار داده است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار موسوم به (کاداستر) گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمینخواری به شمار میرود، افزود: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، بهروزرسانی اطلاعات نقشهها و کاهش اختلافات حقوقی مردم را میتوان بخشی از اهداف مهم اجرای این قانون عنوان کرد.
غفاری بیان داشت: با تلاش و پیگیریهای بعمل آمده ۳ فقره سند تک برگ برای ۵۰ هکتار از اراضی دولتی شهرستان اندیکا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن دریافت شده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی اندیکا در پایان در خصوص وضعیت طرحهای تفصیلی این شهرستان تصریح کرد: طرح تفضیلی شهر قلعه خواجه تصویب شده که اخیرا نیز ابلاغ شده است برای مابقی شهرها هم در حال تهیه طرح تفصیلی هستیم.