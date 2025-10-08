پخش زنده
در شورای آرد و نان نهاوند بر تهیه و تأمین سوخت دوم در همه واحدهای نانوایی این شهرستان تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار نهاوند در این شورا با اشاره به فعالیت بیش از ۲۲۰ واحد نانوایی در این شهرستان گفت: طبق مصوبه پدافند غیر عامل همه نانواییهای فعال در سطح شهرستان باید سوخت دوم داشته باشند.
مجتبی بیرانوند افزود: همچنین به منظور کمک به مالکان نانواییها تسهیلات ارزان قیمت برای خرید موتور برق در اختیار آنها قرار می گیرد.
او تأکید کرد: با هر گونه قاچاق آرد و خرید و فروش آن از سوی نانوایی ها برخورد می شود، در صورت مشاهده، سهمیه آن واحد متخلف قطع و در اختیار غله استان قرار می گیرد.
فرماندار نهاوند تصریح کرد: سهمیه ماهانه این شهرستان حدود ۳۵ هزار کیسه آرد است که بین نانواییها خانه پزهای روستاهای بدون نانوایی قرار می گیرد.