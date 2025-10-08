پخش زنده
محیطبانان پارک ملی توران در شرایط خشکسالی با علوفهرسانی، جان حیات وحش این منطقه را نجات میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در پی تداوم خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی، محیطبانان پرتلاش پارک ملی توران در واحد عباسآباد، با تلاش شبانهروزی اقدام به علوفهرسانی به حیات وحش این منطقه کردند. این اقدام با هدف پیشگیری از تلفات احتمالی و حفظ جمعیت گونههای ارزشمند جانوری در زیستگاههای حساس پارک انجام شده است.
مجید عجمی، رئیس پارک ملی توران، با تأکید بر شرایط دشوار زیستمحیطی و کمبود علوفه طبیعی گفت: محیطبانان پارک ملی توران در سختترین شرایط اقلیمی، با عشق به طبیعت و تعهد به حفاظت از گونههای جانوری، همواره یاریرسان حیات در دل کویر هستند.
وی همچنین اعلام کرد که عملیات علوفهرسانی تا زمان بهبود شرایط بارندگی و رویش دوباره پوشش گیاهی ادامه خواهد داشت.