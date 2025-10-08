به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در همایش تخصصی ایمنی با محوریت فناوری نوین در صنایع تولیدی از ۱۴ نفر از برترین‌های کمیته فنی و حفاظت ایمنی تجلیل شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به اینکه این همایش در راستای حفظ و صیانت از نیروی کار و توجه به مسائل ایمنی در محیط کار و کاهش حوادث ناشی از محیط کار برگزار شد، گفت: در این همایش به مسئولان ایمنی و متولیان حوزه ایمنی و بازرسان کار برتر، تندیس ایمنی اهدا شد.

شیخی با اشاره به اینکه در یکسال گذشته شاهد کاهش نرخ حوادث ناشی از کار در استان یزد بودیم، همه را به پیوستن به پویش «نه به حوادث ناشی از کار» دعوت کرد.