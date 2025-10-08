پویش کاشت نهال به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، در روستای پیرانج شهرستان بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این مراسم اهالی روستا همراه با مسئولان محلی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و نمایندگان نیروی انتظامی، به کاشت ده‌ها اصله نهال اقدام کردند.

این حرکت نه تنها تلاشی برای توسعه فضای سبز بود، بلکه نشان‌دهنده تعهد جامعه به حفظ منابع طبیعی است.

در پایان مراسم، نهال‌های کاشته شده توسط شرکت‌کنندگان آبیاری شد تا این پویش فرهنگی به عنوان یادگاری ماندگار از تلاش مشترک برای حفظ طبیعت در پیرانج به ثبت برسد.