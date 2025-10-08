به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر استهبان گفت: تصادف دو خودروی سواری دنا و پراید در جاده استهبان به شیراز، هشت مصدوم برجای گذاشت.

محمدجواد خیرات جمعیت هلال‌احمر استهبان گفت: گزارشی مبنی‌ بر تصادف دو خودروی سواری دنا و پراید در کیلومتر ۲۵ جاده استهبان _شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

خیرات در ادامه گفت: این حادثه پنج مصدوم زن و سه مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از کنترل و ایمن‌سازی صحنه، اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی را انجام دادند و مصدومان برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.