رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: وظیفه امروز ما در قبال خون پاک و جانفانیهای شهدا، تنها خدمت صادقانه و خستگی ناپذیر به مردم و مراجعان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر عباس مسجدی صبح امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه در همایش فرزندان و خانوادههای معظم شهدا ویژه کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور که در شهر ساری برگزارشد افزود: شهدا ذخایر ارزشمندی برای کشور هستند و ما در مقابل آرمانهای آنان احساس مسئولیت میکنیم.
وی گفت: امروز، دنیا به ملت ایران، انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی آن افتخار میکند و این جایگاه رفیع ثمره خون پاک شهدای عزیزی است که در جای جای کشور به این مرز و بوم اهدا شد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در جنگ تحمیلی اخیر شاهد شهادت جمعی از اعضای یک خانواده به دست رژیم غاصب صهیونیستی بودیم که پزشکی قانونی توانست با استفاده از ماژول DVI این پیکرها را از یکدیگر تفکیک و ارتباط بین آنها را برقرار کند.
مسجدی خاطرنشان با تأکید مجدد بر خدمت صادقانه به مردم گفت: خدمت به مردم مهمترین اولویت امروز ماست و مشکلات نباید بهگونهای در منظر ما جلوه کند که در خدمت ما به مردم و کشور، خدشهای وارد شود.
در ادامه این مراسم بهروز حسنی مدیرکل امور ایثارگران قوه قضاییه گفت: پیکر مطهر برخی شهدا در جنگ اخیر قابل شناسایی نبودند و کارکنان پزشکی قانونی با تلاش فراوان و با تشخیص درست، دل بسیاری از خانوادههای شهدا را شاد کردند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه ۳۲ هزار ایثارگر دارد و در پزشکی قانونی کشور نیز ۲۷ درصد کارکنان ایثارگر هستند، افزود: برای دو هزار و ۹۰۰ فرزند شهید بنا داریم همایش دیگری نیز با همین نام برگزار کنیم.